The Best

O holandês Virgil van Dijk, vencedor da Liga dos Campeões e eleito melhor futebolista europeu, vai testar o estatuto hegemónico dos consagrados Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na corrida ao prémio 'The Best', que será entregue na segunda-feira.

O central do Liverpool, de 28 anos, é o primeiro defesa a surgir no trio de finalistas desde 1997, quando o lateral Roberto Carlos, na altura no Real Madrid, foi segundo colocado numa eleição vencida pelo compatriota Ronaldo, o 'Fenómeno', que alinhava no Inter Milão.

Van Dijk, considerado por muitos o melhor central do mundo, recebeu, há poucas semanas, o prémio de melhor jogador da UEFA na época 2018/19, durante a qual foi um dos principais 'esteios' do Liverpool campeão europeu e da seleção holandesa que chegou à final da Liga das Nações, perdida para Portugal.