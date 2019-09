Cofina/Media Capital

A Cofina diz que a compra da Media Capital "garante a existência de um grupo de media independente e capaz de reforçar o papel" que os meios de comunicação social "têm enquanto pilar essencial" na democracia.

A dona do Correio da Manhã anunciou hoje que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da totalidade das ações da Media Capital, valorizando a empresa em 255 milhões de euros ('enterprise value').

"Esta aquisição enquadra-se na visão que a empresa tem para os media e afigura-se como aquela que melhor é capaz de garantir o seu crescimento e a sua sustentabilidade, e está em linha com a tendência global para a consolidação do setor dos media nos últimos anos", refere a administração da Cofina, liderada por Paulo Fernandes, num comunicado enviado à Lusa.