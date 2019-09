Actualidade

As Jornadas Europeias do Património realizam-se este ano pela primeira vez na Fortaleza de Peniche, com atividades que incluem um roteiro pela vila, a celebração do visitante cem mil e a fuga de Álvaro Cunhal contada por marionetas.

"Sem tirar a importância de todas as iniciativas, porque todas são importantes, eu gostava de salientar que, pela primeira vez, se vão realizar na Fortaleza de Peniche as Jornadas Europeias do Património", este ano sob o tema "Artes Património Lazer", disse à agência Lusa Paula Silva, diretora-geral do Património Cultural (DGPC), entidade que coordena em todo o país esta iniciativa europeia, que terá lugar nos dias 27 a 29 de setembro.

A Fortaleza de Peniche, no distrito de Leiria, onde funcionou a antiga prisão política do Estado Novo, abriu ao público no dia 25 de Abril deste ano, com uma exposição intitulada "Por teu livre pensamento", e tem ainda em construção o futuro Museu Nacional Resistência e Liberdade.