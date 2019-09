Cofina/Media Capital

A Cofina afirmou hoje que o financiamento para a compra das ações da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, "está assegurado através de crédito bancário já aprovado e da realização de um aumento de capital".

A dona do Correio da Manhã chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da totalidade das ações da Media Capital, valorizando a empresa em 255 milhões de euros ('enterprise value').

"Caso a aquisição da referida participação venha a ser positivamente apreciada pelos reguladores, o seu financiamento está assegurado através de crédito bancário já aprovado e da realização de um aumento de capital", refere a administração da Cofina, liderada por Paulo Fernandes, num comunicado enviado à Lusa.