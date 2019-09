Vistos gold

O investimento chinês captado através da atribuição de vistos 'gold' recuou 15,7% até agosto, face a igual período de 2018, enquanto o brasileiro subiu mais de 40%, de acordo com dados pedidos pela Lusa ao SEF.

O investimento chinês por via de Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI) ascendeu a 163,7 milhões de euros nos primeiros oito meses do ano, uma descida de 15,7% face aos 194,4 milhões de euros registados em igual período de 2018, de acordo com os dados fornecidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Até agosto foram atribuídos 296 ARI a cidadãos chineses, o que compara com 348 um ano antes.