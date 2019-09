Actualidade

O festival "Uma Família Inglesa", organizado no Porto pela companhia Mala Voadora, apresenta, de 26 de setembro a 06 de outubro, uma série de espetáculos que refletem sobre questões de género do teatro britânico.

As questões de género são a principal preocupação do programa, admitiu à Lusa José Capela, da companhia, ainda que existam outros destaques, como a estreia de uma produção da companhia no seu próprio espaço, "Money", uma colaboração com a dramaturga Deborah Pearson, que seguirá depois para o Nacional D. Maria II, em Lisboa, ou o espetáculo de Maria Jorge "#WomenandPower", a partir de Mary Beard.

"Em 2018, notámos [no festival Fringe em Edimburgo] muitos espetáculos no espírito #MeToo, com ênfase no feminino, no feminismo, e muitas vezes sobre a mulher como vítima, e interessou-nos. Achámos que podíamos fazer 'Uma Família Inglesa' que ecoasse essa preocupação", justifica José Capela à Lusa.