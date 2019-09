Actualidade

Maria Jorge partiu das semelhanças com a historiadora britânica Mary Beard, para explorar um dos livros da autora, "Mulheres & Poder", e criar o espetáculo "#WomenandPower", em cena na Mala Voadora, no Porto, a 30 de setembro e 01 de outubro.

Integrado na programação do festival "Uma Família Inglesa", que a própria companhia organiza, a peça viaja entre o estilo de conferência e o teatro para trabalhar a obra de Beard, em que defende que, "no que toca a silenciar as mulheres, a cultura ocidental tem milhares de anos de experiência".

Na sinopse do espetáculo, que sobe a cena pelas 19:00 de dia 30 e 22:00 de dia 01, podem ler-se as "coisas em comum" entre as duas mulheres.