A presidente do CDS-PP disse hoje na Barragem de Fagilde que desconfia que o Governo cumpra a promessa feita em julho pelo ministro do Ambiente, para minimizar os problemas de falta de água que afeta cinco concelhos.

"Para nós o que é importante é avaliar o que foi feito e a verdade é que nós ouvimos muitas promessas por parte deste Governo e poucas concretizações. Estamos a falar de um Governo apoiado num partido que é radicalmente contra barragens e, portanto, permita-me desconfiar do grau de compromisso por parte do atual Governo em relação a uma resolução definitiva deste problema no distrito de Viseu", disse Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP falava aos jornalistas no final de uma visita na manhã de hoje à Barragem de Fagilde, em Mangualde, que abastece cinco municípios no distrito de Viseu que, juntos, têm uma população de quase 155 mil habitantes e que em 2017 "sofreram graves problemas de falta de água".