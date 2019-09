Cofina/Media Capital

O presidente do Conselho de Administração da Cofina, Paulo Fernandes, garantiu hoje aos trabalhadores do grupo que o acordo com a espanhola Prisa pretende manter "linhas editoriais" e "todos os profissionais" dispostos a colaborar no novo projeto.

Numa carta enviada aos trabalhadores, a que a agência Lusa teve acesso, Paulo Fernandes diz que o projeto da Cofina passa "por manter as linhas editoriais dos diferentes meios de comunicação social que detém, bem como todos os profissionais que estejam dispostos a colaborar neste novo projeto".

A Cofina SGPS anunciou hoje que chegou a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa em 255 milhões de euros.