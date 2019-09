Cofina/Media Capital

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) disse hoje que vai voltar a pedir esclarecimentos sobre o impacto editorial e laboral da compra da Media Capital pelo grupo Cofina.

A Cofina SGPS anunciou hoje que chegou a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa dona da TVI em 255 milhões de euros.

O SJ que, há um mês, manifestou preocupação com o negócio Cofina/Prisa, tendo questionado as administrações de ambas as empresas, vai voltar assim a pedir esclarecimentos sobre o impacto editorial e laboral da compra do Grupo Media Capital pelo grupo Cofina.