Clima

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse hoje, na abertura da Cimeira da Ação Climática para a Juventude que, pela primeira vez na história, existe um "conflito sério entre pessoas e natureza".

O secretário-geral declarou-se e foi apresentado como "ouvinte principal" em vez de orador na abertura da Cimeira da Ação Climática para a Juventude e fez estas observações depois de quatro jovens ativistas, entre os quais Greta Thunberg, terem falado.

António Guterres mencionou que os conflitos políticos e geográficos acontecem há milhares de anos, mas a novidade é que as populações estão em conflito com o planeta e as consequências estão a atingir os mais vulneráveis.