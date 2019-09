Actualidade

O Sporting cumpriu hoje um treino de preparação para a receção de segunda-feira ao líder Famalicão, da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa sessão com três jogadores dos sub-23.

Pedro Mendes, que marcou quinta-feira o segundo golo dos 'leões' na derrota por 3-2 no reduto do PSV Eindhoven, para a Liga Europa, mas não está inscrito na I Liga, Matheus Nunes e Loide Augusto foram os jogadores chamados pelo treinador Leonel Pontes.

Estes futebolistas fizeram face às ausências de Rosier, Coates, Bruno Fernandes, Acuña, Vietto e Bolasie, que realizaram "treino específico de recuperação no ginásio", de acordo com o sítio oficial do conjunto 'leonino'.