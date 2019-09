Actualidade

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) suspendeu, de forma imediata, a comercialização de alguns lotes de medicamentos que contêm ranitidina, substância usada no tratamento de azia, refluxo, úlceras e esofagite.

Numa circular informativa, publicada na página do Infarmed na sexta-feira, avisa-se: "as entidades que possuam embalagens pertencentes a estes lotes em stock não as podem vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução".

Ao mesmo tempo, "os doentes na posse de embalagens pertencentes àqueles lotes devem contactar o farmacêutico, para as poderem substituir por uma embalagem de outro lote, ou o médico, no caso de ser prescrito um medicamento alternativo".