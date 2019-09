Eleições

O porta-voz do PAN, André Silva, defendeu hoje, no Porto, que são necessários "mecanismos de maior transparência" na regulação dos contratos celebrados com familiares de titulares de cargos políticos ou com empresas por eles participadas.

"Sabemos que o regime de incompatibilidades e o conflito de interesses em Portugal ainda está longe de estar bem regulamentado", disse André Silva aos jornalistas à margem de uma visita ao Centro Comercial Bombarda (CCB), no Porto.

O porta-voz do PAN sublinhou que o partido sempre "entendeu" que o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) relativamente aos contratos celebrados com familiares de titulares de cargos políticos ou com empresas por eles participadas, deveriam ser "públicos", tal como "aconteceu".