Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje esperar um Santa Clara difícil, "à semelhança do que aconteceu no ano passado", na receção aos açorianos, no domingo, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol.

O técnico analisou pormenorizadamente o adversário e assegurou que os 'dragões' estão preparados para contrariar as adversidades que os insulares possam apresentar.

"Olhamos para o adversário. O Santa Clara é uma equipa bem organizada. No ano passado fez um campeonato tranquilo. Dificultou normalmente a tarefa aos ditos grandes. E amanhã [no domingo] esperamos essa dificuldade. Está a dar continuidade à equipa bem organizada, nomeadamente no plano defensivo. Sofreu só dois golos", advertiu o técnico dos 'dragões'.