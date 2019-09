Actualidade

Proeminentes ativistas de Hong Kong sublinharam, numa entrevista em Washington, que vão intensificar a luta pró-democracia no território, particularmente durante as comemorações do 70.º aniversário da República Popular da China, a 01 de outubro.

Em entrevista à agência France-Presse (AFP), pouco antes de embarcarem para Hong Kong, Joshua Wong e Denise Ho mostraram-se bastante satisfeitos com a viagem ao estrangeiro, que também incluiu um encontro, em Berlim, com o chefe da diplomacia alemã.

A capital dos Estados Unidos, Washington, ofereceu aos ativistas uma enorme caixa de ressonância, com uma audiência no Congresso, no passado dia 17.