Os prémios Emmy, da Academia de Televisão dos Estados Unidos, são entregues hoje em Los Angeles, com a série "A Guerra dos Tronos" a liderar a corrida, com 32 nomeações, seguida de "The Marvelous Mrs. Maisel", com 20.

Com as 32 indicações, "A Guerra dos Tronos" bateu o recorde no número de nomeações numa temporada, mantido nos últimos 25 anos pela série "A Balada de Nova Iorque".

A saga que partiu dos cinco livros de George R. R. Martin é composta por oito temporadas e, com as sete primeiras, venceu 57 prémios Emmy.