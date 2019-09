Actualidade

O departamento de estudos económicos do banco sul-africano Standard Bank estima que Angola registe uma nova recessão económica este ano, de 1%, acelerando depois em 2020 para uma expansão de 1,4% do produto interno bruto (PIB).

"A economia de Angola deve sair da recessão de quatro anos em 2020, com os renovados investimentos no setor petrolífero a ajudarem a estabilizar a produção em 1,4 milhões de barris por dia, ainda que de forma temporária, como resultado da melhoria no ambiente regulatório e reformas estruturais", lê-se no relatório de outubro sobre os mercados financeiros africanos.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas do maior banco africano pioram ligeiramente a previsão de crescimento para Angola, em 0,1 pontos percentuais, para 2020, antevendo um crescimento de 1,4%, "esperando que o lento declínio da inflação e a depreciação nominal do kwanza continuem a prejudicar a procura agregada".