O departamento de estudos económicos do Standard Bank prevê que Moçambique cresça 2,5% este ano, e acelere para 3,7% em 2020, crescendo a dois dígitos a partir de 2024, devido às exportações de gás natural.

"Mudámos a nossa previsão de crescimento do PIB [produto interno bruto] para 2019 e 2020, com a primeira a ser revista 0,2 pontos em baixa, para 2,5%, e a segunda aumentada em 0,2 pontos, para 3,7%", lê-se no relatório de outubro sobre os mercados financeiros africanos.

A mudança deve-se "à política monetária mais prudente que o esperado e aos desafios orçamentais deste ano, que abrandam a despesa agregada", explica o Standard Bank.