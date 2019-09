Eleições/Madeira

O cabeça de lista do PSD, Miguel Albuquerque, às regionais que se disputam na Madeira disse que a abstenção no arquipélago é "das mais baixas do país", apontando que nas eleições de hoje será inferior a 50%.

"A abstenção na Madeira não é muito elevada, penso que deve ser das regiões do país em que é mais baixa, porque temos imensos conterrâneos que estão a viver na Venezuela, na África do Sul, França e Inglaterra, no Canadá que têm aqui residência e estão inscritos", disse Miguel Albuquerque depois de ter exercido o seu direito de voto.