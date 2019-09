Actualidade

Mais de cinco mil milhões de pessoas continuarão a não ter acesso a cuidados de saúde em 2030, se o investimento continuar a ser insuficiente, advertiu a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Num relatório divulgado na véspera do debate, na Assembleia Geral das Nações Unidas, sobre a adoção da Declaração sobre Cobertura Universal de Saúde, a OMS alertou que os países devem aumentar o gasto com a saúde em pelo menos 1% do Produto Interno Bruto (PIB) para atingir a meta da universalidade até 2030.

A OMS destaca ainda que "a maioria daquelas pessoas são pobres e desfavorecidos".