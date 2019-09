Actualidade

O treinador do Sporting, Leonel Pontes, vincou hoje a sua convicção na evolução da equipa para somar o primeiro triunfo sob o seu comando face o líder Famalicão, segunda-feira, na sexta jornada da I Liga de futebol.

"Esperamos e estamos convencidos de que vamos continuar uma fase crescente da equipa em termos de organização, competitividade e segurança. Estes são predicados importantes para atacar amanhã [segunda-feira] o adversário e lutar para ganhar do primeiro ao último minuto", afirmou, sem deixar de sublinhar a importância dos três pontos para também "tranquilizar a equipa em termos de emoções".

Depois de um empate (1-1) com o Boavista e uma derrota (3-2) com os holandeses do PSV, os 'leões' recebem a equipa que liderava a prova à entrada da jornada e o técnico do clube de Alvalade não hesitou em elogiar os famalicenses, sublinhando o "campeonato extraordinário" da formação orientada por João Pedro Sousa.