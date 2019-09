Eleições

A presidente do CDS-PP desvalorizou hoje as sondagens e disse que quem vota no seu partido tem o voto "seguro" para um "alternativa de centro e de direita em Portugal".

"Não há nenhum voto na urna neste momento. O dia decisivo é o dia 06 [de outubro]. Há muitas pessoas que estão indecisas. Há muitas pessoas que ainda não decidiram o seu sentido de voto", disse hoje Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP falava aos jornalistas, na Guarda, durante uma visita à Feira Farta, um evento anual que reúne cerca de 420 produtores e tem como objetivo valorizar o mundo rural e divulgar os produtos locais.