Eleições

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, prometeu hoje uma campanha eleitoral de "respeito pelas pessoas", "sem palavras ocas e sem provocações", apresentando-se o BE a estas eleições como um "fazedor de pontes" e sem arrependimentos do caminho feito.

Na primeiro discurso do período oficial de campanha para as eleições legislativas, durante um almoço com apoiantes da Cultura, em Queluz, distrito de Lisboa, Catarina Martins começou, desde logo, por afirmar "o compromisso de fazer destes 13 dias de campanha eleitoral um exercício de respeito pelas pessoas".

"Até 06 de outubro [dia das eleições legislativas], eu, nós - seremos milhares a fazê-lo - estaremos empenhados em esclarecimento e em mobilização, sem energia perdida, sem palavras ocas, sem provocações. Respeito pelas pessoas", prometeu.