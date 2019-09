Eleições/Maderia

A afluência dos eleitores às urnas nas eleições legislativas regionais da Madeira era de 40,79% até às 16:00, de acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Nas eleições de 2015 - em que os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta -, a taxa de participação foi, à mesma hora, de 37,48%.

O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), João Tiago Machado, confirmou à Lusa que as eleições estão a decorrer com normalidade, com registo de algumas queixas de cidadãos, sobretudo relacionadas com propaganda eleitoral.