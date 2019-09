Actualidade

O FC Porto perdeu hoje por 32-27 com o campeão europeu em título HC Vardar, em Skopje, na Macedónia, para a Liga dos Campeões de andebol, numa partida em que os 'dragões' estiveram a vencer por quatro golos.

Os campeões nacionais, que na primeira jornada do Grupo B venceram os bielorrussos do Meshkov Brest por 27-25, entraram bem na casa do HC Vardar, que ergueu o troféu em 2016/17 e 2018/19, e chegaram ao intervalo a vencer por 16-14.

Depois de os macedónios terem feito o primeiro golo, o FC Porto assumiu o jogo e liderou até aos 8-6, altura em que a formação da casa, com um parcial de quatro golos consecutivos, passou para a frente com dois de vantagem (10-8).