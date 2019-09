Eleições/Madeira

Uma dezena de militantes do JPP presentes nas instalações de um hotel do Funchal receberam hoje com desencanto os resultados de uma sondagem da Universidade Católica para a RTP, que atribui um a dois deputados ao partido nas legislativas madeirenses.

A sondagem à boca das urnas realizada com 6.000 eleitores pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica e pela Eurosondagem - Estudos de Opinião, SA para a RTP indica que o JPP terá entre 3% e 5% e elegerá um a dois deputados, longe dos cinco obtidos nas eleições de 2015, na sua estreia nas legislativas regionais.

Após a divulgação destes números, às 19:00, o silêncio e a tristeza reinam no semblante dos militantes presentes na sala de imprensa do JPP, mas, ainda assim, todos aguardam pelo veredicto final.