Eleições/Madeira

O PSD era hoje, cerca das 20:35, o partido mais votado nas eleições legislativas regionais da Madeira, com 48,51% dos votos, quando estão apuradas 27 das 54 freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, à mesma hora, o PS era o segundo partido mais votado, com 34,20%.

O PSD já conseguiu eleger dois deputados: o cabeça de lista e atual presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o número dois da lista e do executivo, Pedro Calado.