Eleições/Madeira

O número 2 da lista do CDS-PP às eleições legislativas na Madeira, José Manuel Rodrigues, admitiu hoje uma coligação eleitoral com quem vencer as eleições ao afirmar que o seu partido pode ser decisivo na formação do futuro Governo Regional.

"Apesar desta bipolarização [entre PSD e PS], o CDS mantém a sua representação parlamentar, mantém o grupo parlamentar e isso pode ser decisivo na formação do futuro governo da Madeira", disse aos jornalistas.

O centrista falava na sede do CDS-PP/Madeira, no Funchal, onde os responsáveis do partido estão reunidos para verem juntos os resultados das eleições regionais.