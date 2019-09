Eleições/Madeira

Miguel Albuquerque, político experiente, apreciador de música e apaixonado por rosas, voltou hoje a vencer as eleições regionais da Madeira, mas tem agora pela frente a 'espinhosa' tarefa de negociar um entendimento que garanta estabilidade no parlamento.

Esta noite, o PSD venceu pela 12.ª vez consecutiva as eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira, mas pela primeira vez desde 1976 não conseguiu garantir a maioria absoluta.

Por isso, àquele que chegou a ser considerado o 'delfim' de Alberto João Jardim, mas que acabou por entrar em 'rota de colisão' com o histórico dirigente social-democrata antes de o suceder na liderança do partido e do executivo madeirense, caberá agora a responsabilidade de negociar acordos ou entendimentos que permitam governar com alguma estabilidade nos próximos quatro anos.