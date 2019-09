Eleições/Madeira

O secretário-geral comunista reclamou para a CDU algum do crédito pelo inédito fim da maioria absoluta do PSD na Madeira a culpou a bipolarização PS/PSD pela perda de um dos seus mandatos regionais.

Jerónimo de Sousa recusou uma leitura nacional dos resultados conhecidos naquela região autónoma, dizendo que são "duas situações diferenciadas" e que "o problema" de uma bipolarização não existe em relação às eleições legislativas de 06 de outubro nem "estão criadas as condições para criar a onda avassaladora que se verificou na Madeira".

"A perda pelo PSD da maioria absoluta é o elemento mais relevante dos resultados hoje conhecidos para a Assembleia Regional da Madeira. Ainda que PSD e CDS, com o sem a cumplicidade do PS, preparem o prosseguimento da política de direita, a perda do poder absoluto pelo PSD representa a vitória daqueles que, como a CDU, ao longo de décadas, ergueram a voz, deram combate, denunciaram injustiças, mobilizaram os trabalhadores e o povo", disse.