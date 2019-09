Eleições/Madeira

O cabeça de lista do PS às eleições legislativas da Madeira, Paulo Cafôfo, afirmou hoje que está "disponível para liderar uma base de entendimento" com os partidos da oposição, para formar governo na região autónoma.

"É o desafio que o PS propõe, naquilo que foram os resultados eleitorais: criar uma base de entendimento com os partidos da oposição e poder fazer e realizar e concretizar a mudança", declarou, depois de apurados os resultados eleitorais.

O PS foi o segundo partido mais votado, tendo eleito 19 deputados, logo atrás do PSD, que ganhou as eleições e elegeu 21 deputados, mas perdeu a maioria absoluta com que sempre governou a Região Autónoma da Madeira.