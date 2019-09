Eleições/Madeira

O cabeça de lista do Aliança às eleições legislativas da Madeira manifestou-se hoje descontente com o resultado do partido, mas considerou que este é "um dia histórico na democracia" da região, uma vez que o PSD perdeu a maioria absoluta.

Em declarações à agência Lusa, Joaquim Sousa destacou o fim da maioria absoluta pela primeira vez em 43 anos, realçando que "houve mais 30 mil votos nos outros partidos do que no PSD" e na "abertura de um novo ciclo".

No caso concreto do Aliança, que obteve 0,53% dos votos e não conseguiu eleger nenhum deputado, o candidato manifestou-se descontente com o resultado, mas disse ter "fortes expectativas que em próximos atos eleitorais (...) se possam discutir projetos, se possa discutir o futuro da Madeira, numa altura em que a região está numa encruzilhada".