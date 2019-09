Eleições/Madeira

A freguesia de Santa Luzia, no Funchal, onde nasceram Alberto João Jardim e Paulo Cafôfo, registou no domingo uma disputa renhida entre PSD e PS pelo primeiro lugar nas eleições regionais da Madeira, mas o PSD assegurou a liderança.

Nesta freguesia do concelho do Funchal, os sociais-democratas conquistaram 38,21% dos votos, enquanto o PS arrecadou 37,51% dos votos, segundo os resultados das eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Comparando estes resultados com os das eleições em 2015, apesar da derrota, os socialistas mais do que duplicaram o número de votos na freguesia de Santa Luzia, crescendo dos 364 votos (12,71%) arrecadados com a coligação PS-PTP-PAN-MPT para 1.188 votos (37,51%) conquistados no domingo pelo PS, mas que apenas lhe permitiu garantir o segundo lugar das opções dos votantes.