O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que António Guterres tem tido um mandato de "grande sucesso" como secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), "em condições muito difíceis", e manifestou-lhe "apoio integral".

O chefe de Estado português falava no final de um encontro com António Guterres, no seu gabinete nas Nações Unidas, em Nova Iorque, antes da Cimeira da Ação Climática desta segunda-feira e do debate geral da 74.ª Assembleia Geral da ONU, que começa na terça-feira.

"Portugal reafirma, um ano mais, um apoio integral às opções, às prioridades do secretário-geral António Guterres, todas elas, num mandato que tem sido um grande sucesso, em condições muito difíceis, à escala universal e à escala regional: uma grande indefinição económica, social, política, e com grandes tensões e conflitos potenciais", declarou, perante a comunicação social.