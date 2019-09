Actualidade

Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas na sequência da passagem de um tufão pela Coreia do Sul, deixando ainda 27.790 casas sem eletricidade, informaram hoje as autoridades sul-coreanas.

De acordo com o Ministério do Interior da Coreia do Sul, 250 voos tiveram de ser cancelados em 11 aeroportos na Coreia do Sul, de acordo com o Ministério do Interior da Coreia do Sul.

O tufão Tapah, que já tinha passado pelas ilhas do sul do Japão, trouxe chuvas e ventos fortes nas cidades e vilas do sul da Coreia no domingo e hoje.