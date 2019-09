Actualidade

O outono começa hoje com temperaturas a variar entre os 20 e os 27 graus Celsius e alguma chuva no Minho, segundo o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Observatório Astronómico de Lisboa, o equinócio de outono começa hoje às 08:50. Esta estação prolonga-se até ao dia 22 de dezembro às 04:19, dando início ao inverno.

Em declarações à agência Lusa, Bruno Café adiantou que para hoje estão previstos períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos no Minho, passando depois a períodos de chuva.