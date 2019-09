Actualidade

Mais de 80% dos filipinos sentem-se satisfeitos com a controversa guerra contra as drogas do Presidente Rodrigo Duterte, na qual se estima que mais de 27.000 pessoas morreram no país nos últimos três anos.

As principais razões para a satisfação de 82% dos inquiridos são a diminuição do número de traficantes e crimes, de acordo com um inquérito a 1.200 pessoas, divulgado no domingo pela consultoria Social Weather Stations.

O estudo aponta ainda que 12% estão insatisfeitos e 6% indecisos.