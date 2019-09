Cofina/Media Capital

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou a suspensão da negociação das ações do Grupo Media Capital e da Cofina, após a dona do Correio da Manhã ter chegado a acordo para comprar a empresa que detém a TVI.

Em comunicado divulgado hoje, a CMVM justifica com a "divulgação de informação relevante" a decisão de levantar a suspensão, decretada na semana passada, da negociação das ações tanto do Grupo Media Capital como da Cofina.

Esta decisão surge depois de, no sábado, a Cofina SGPS ter anunciado que chegou a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa em 255 milhões de euros.