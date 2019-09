Actualidade

A revista alemã Der Spiegel" dedica um artigo à avaliação do mandato do executivo do "simpático Senhor Costa" e à "receita" da governação do "socialista confiável", como lhe chama no título, comparando a estabilidade portuguesa à aldeia de Astérix.

"Parece estar sempre de bom humor, com uma visão ligeiramente irónica, através dos seus olhos castanhos escuros, atrás dos seus óculos sem armação", começa o texto publicado na última edição da revista.

"O simpático 'Senhor Costa', com o seu governo de minoria socialista, tolerado pelos comunistas e pelos bloquistas, resistiu durante quatro anos - um feito que dificilmente alguém esperaria que ele atingisse", por ler-se no texto publicado a duas semanas das eleições legislativas em Portugal.