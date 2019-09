Actualidade

As ações da Cofina estavam hoje, no índice geral da bolsa de Lisboa, a subir para 0,52 euros, mais 5,05% que na abertura, enquanto as da Media Capital se mantinham em 2,48 euros.

Até à mesma hora, tinham mudado de mãos hoje cerca de 232 mil ações da Cofina num valor total de 120,7 mil euros.

Em relação às ações da Media Capital, as mesmas estavam estabilizadas, a cotar-se a 2,48 euros.