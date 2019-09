Eleições

O líder do PSD acusou hoje o PS de se comportar no Governo como "dono disto tudo", com o secretário-geral do PS a rejeitar a "acusação infundada", recusando receber lições de ética dos sociais-democratas.

No segundo e último frente a frente entre os líderes do PSD e do PS, organizado pelas rádios Antena 1, Rádio Renascença e TSF, Rui Rio e António Costa foram questionados sobre a recente demissão do secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, depois de ter sido constituído arguido na investigação ao negócio das golas antifumo.

Rui Rio recusou comentar o caso concreto de Artur Neves por estar em investigação, mas fez o que disse ser "uma apreciação global" e política.