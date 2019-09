Ébola

As autoridades de saúde da República Democrática do Congo (RDCongo) anunciaram a introdução, em meados de outubro, de uma segunda vacina experimental para prevenir infeções pelo vírus do Ébola, anunciou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A nova vacina, fabricada pela multinacional Johnson & Johnson, será administrada, em duas doses com 56 dias de intervalo, a populações em risco em áreas onde não existe transmissão ativa do Ébola como uma ferramenta adicional para alargar a cobertura contra o vírus.

"Ao decidirem disponibilizar uma segunda vacina experimental para alargar a proteção contra este vírus mortal, as autoridades da RDCongo mostraram uma vez mais liderança e determinação em acabar com a epidemia tão rápido quanto possível", disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.