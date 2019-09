Actualidade

Enviados dos talibãs, que controlam partes do Afeganistão, reuniram-se com as autoridades chinesas em Pequim para discutir os esforços para encerrar uma guerra que dura há 18 anos, anunciou hoje Pequim.

O ministério chinês dos Negócios Estrangeiros revelou que a delegação, liderada por Mullah Abdul Ghani Baradar, co-fundador dos talibãs e chefe do escritório político do grupo islamita no Qatar, esteve na capital chinesa.

O porta-voz da diplomacia chinesa, Geng Shuang, disse que Baradar e funcionários do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros trocaram opiniões sobre o "processo de avanço para a paz no Afeganistão", sem revelar mais detalhes.