Actualidade

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) está preocupada com o impacto da falência da operadora Thomas Cook, acreditando que "irá trazer danos à atividade turística em Portugal", sobretudo na Madeira, refere em comunicado.

"Obviamente que a falência de uma empresa com a dimensão e importância da Thomas Cook é uma péssima notícia para o turismo mundial. Sendo o britânico, o nosso principal mercado emissor [de turistas] - com uma quota de 19,6% em dormidas e 16,9% em receitas - haverá com certeza consequências negativas para as nossas empresas, ainda que menos do que nos restantes mercados da Thomas Cook", afirma o presidente da CTP, Francisco Calheiros, em comunicado.

A CTP considera, por isso, que "a falência da operadora e companhia aérea inglesa Thomas Cook irá trazer danos à atividade turística em Portugal, sobretudo na região do Madeira".