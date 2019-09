Eleições/Madeira

O porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza [PAN], André Silva, considerou hoje que, apesar de o partido não ter conseguido eleger deputados, o resultado nas regionais da Madeira foi positivo num "contexto de extrema bipolarização" dos votos.

"Não conseguimos atingir o objetivo a que nos propusemos, que era ter uma representação parlamentar. De qualquer das formas, estamos satisfeitos com os resultados face a um contexto de extrema bipolarização, na medida em que os dois principais partidos recolheram cerca de 85% dos votos, com uma penalização enorme de todos os outros partidos e, inclusivamente, com o desaparecimento de alguns da própria assembleia legislativa", afirmou André Silva, em declarações à agência Lusa.

Fazendo "uma leitura conjunta do resultado de todos os partidos", o porta-voz do PAN considerou que os números revelam que "todos os partidos, à exceção do Partido Socialista, sofreram, alguns grandes derrotas, ou pelo menos uma diminuição expressiva dos seus resultados".