Actualidade

O presidente israelita, Reuven Rivlin, convidou para um encontro hoje à noite o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o seu principal rival Benny Gantz, que obtiveram resultados semelhantes nas legislativas de 17 de setembro, indicou o seu gabinete.

O chefe de Estado, que defendeu um governo "estável" e de união com o partido Likud (direita) de Netanyahu e a coligação centrista Azul e Branco de Gantz, realizou no domingo e hoje consultas com os partidos eleitos para o parlamento para conhecer as suas recomendações sobre a escolha da pessoa que será encarregada de formar um futuro executivo.

As legislativas da semana passada não indicaram um vencedor claro e nenhum dos lados consegue reunir os 61 deputados para assegurar a maioria absoluta no parlamento (Knesset, 120 lugares).