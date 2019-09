Eleições

O secretário-geral do PS e o presidente do PSD entraram hoje numa disputa sobre quem tem "o melhor Centeno" nas finanças, sobre a descida dos passes sociais e a eventual existência de professores a mais.

Estes foram três dos temas que marcaram a segunda parte do frente a frente entre António Costa e Rui Rio promovido pelas rádios Antena 1, TSF e Renascença e que teve lugar na Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa.

Logo no início do debate, o secretário-geral do PS caracterizou o líder social-democrata como "o campeão da crítica" à medida do Governo que desceu o preço dos passes sociais, ignorando que essa mesma medida visou incentivar o uso dos transportes públicos e permitir também uma poupança às famílias.