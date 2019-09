Cofina/Media Capital

As ações da Cofina seguiam hoje, ao início da tarde, a subir mais de 6% na bolsa portuguesa, depois de no sábado ter anunciado que chegou a acordo com a Prisa para a compra da Media Capital.

Cerca das 13:22, as ações da dona do Correio da Manhã e Jornal de Negócios, entre outros títulos, valorizava 6,34% para 0,52 euros no índice geral da bolsa portuguesa.

À mesma hora, a Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, continuava inalterada nos 2,48 euros.