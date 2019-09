Actualidade

A presença de dejetos junto ao Panorâmico de Monsanto, em Lisboa, onde decorreu o festival Iminente, deveu-se a uma rutura num coletor, revelou hoje à Lusa a Câmara Municipal, coorganizadora do evento.

Em resposta a um pedido de esclarecimento da agência Lusa, a autarquia explicou que no domingo foi detetada uma "rutura num coletor público, com a presença de dejetos e de um forte odor junto da encosta circundante ao parque de estacionamento" que serviu o festival de música e arte urbana.

Em causa está um vídeo divulgado no domingo, na rede social Facebook, por um homem que andava de bicicleta no parque florestal de Monsanto, e que revelava uma descarga de dejetos nas traseiras do edifício que acolheu o festival Iminente.